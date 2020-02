Milan, Paqueta: obbligo di riscatto! Kjaer verso la conferma

MILAN PAQUETA KJAER / L'infortunio di Calhanoglu non fa cambiare i piani a Pioli. Il tecnico rossonero continua a puntare sul 4-2-3-1 e al posto del turco, nel ruolo di trequartista, gioca Paqueta. Un'occasione più unica che rara per l'ex Flamengo, che sta vivendo una stagione alquanto complicata. Dopo un ottimo impatto avuto con Gattuso in panchina, il mondo rossonero si aspettava la sua consacrazione e invece prima con Giampaolo, poi con Pioli il calciatore è stato sempre più messo ai margini. Oggi dunque arriva un'occasione importante per Paqueta, che torna titolare dopo averlo fatto per l'ultima volta il 23 novembre in occasione della sfida contro il Napoli.

Il Milan è cresciuto parecchio con l'arrivo di Ibra e calciatori come Calhanoglu, Castillejo e soprattutto Rebic hanno beneficiato della cura della svedese. La speranza adesso è che anche il brasiliano possa riuscire finalmente ad emergere. L'investimento fatto nel gennaio 2019 - circa 40 milioni di euro versati nelle casse del Flamengo - obbligano Pioli a provarci ma anche Paqueta deve metterci del suo, a partire da stasera, in un ruolo quello da trequartista che potrebbe finalmente esaltarlo. Giugno è sempre vicino: Milan e Paqueta sono ormai di fronte ad un bivio.

Il resto della formazione è quella annunciata, con Kjaer ormai titolare di questa squadra. L'ex Roma e Palermo è davanti a Musacchio nelle gerarchie di Pioli e il riscatto è sempre più vicino. Al Siviglia dovrebbe andare una cifra vicina ai 3 milioni di euro.