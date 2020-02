CALCIOMERCATO INTER BROZOVIC LOCATELLI / L'Inter sarà chiamata a riscattare il ko con la Lazio giovedì sera in Bulgaria contro il Ludogorets nell'andata dei sedicesimi di Europa League. Possibile che Conte decida di far rifiatare alcuni dei suoi big in vista della gara di campionato contro la Sampdoria, tra questi Marcelo Brozovic che è il quarto giocatore della rosa fin qui più impiegato dal tecnico salentino. Il 27enne è pure uno dei più indispensabili e 'seguito' sul calciomercato dai grandi club europei. Nelle ultime settimane è salito alla ribalta anche l'interesse del Real Madrid, che volendo non avrebbe problemi a pagare la clausola risolutiva da 60 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Brozovic e un vice in estate: possibile nuovo affare col Sassuolo

L'Inter a meno del prezzo della clausola non è certo disposta a discutere, partendo dal presupposto che l'intenzione è quella di tenersi il croato e magari eliminare tale via d'uscita.

Semmai i nerazzurri dovrebbero/potrebbero comprare un vice del classe '92, in modo da consentire allo stesso ex Dinamo Zagabria di rifiatare ogni tanto. In tal senso occhio all'ex rossonero Manuel, rilanciatosi ale che giusto oggi è uscito allo scoperto dichiarando che gli piacerebbe tornare a vestire la maglia di una big, spiegando inoltre perché un anno e mezzo fa decise di lasciare il Milan . "Vorrei tornare in una grande squadra, sono ambizioso. Non so quanto mi ci vorrà, spero di andarci al più presto... Avevo bisogno di cambiare aria. La società non credeva in me, me l'ha fatto capire. I primi mesi in Emilia sono stati difficili, sono venuto con una mentalità sbagliata. Poi mi è scattato qualcosa mentalmente e ora cerco di non sbagliare più, soprattutto sul piano dell'atteggiamento durante la settimana e in partita". Gli eccellenti rapporti col Sassuolo consentirebbero adi prendere il calciatore con la formula del prestito più diritto (un obbligo 'mascherato') di riscatto.

