SERIE A CAPELLO SARRI JUVENTUS INTER LAZIO / Campionato aperto ma solo per demerito della Juventus: si potrebbe sintetizzare così il pensiero di Fabio Capello che intervenuto a 'Sky sport 24' non ha risparmiato una frecciata a Maurizio Sarri. Il tecnico friulano, che nelle ultime ore è stato accostato proprio al club bianconero come possibile sostituto dell'allenatore di Figline, si è espresso così sulla lotta scudetto: "La sorpresa è che la Juve ha 10 punti in meno degli altri anni e gli avversari sono più vicini. I giochi sono aperti, l'Inter è lì vicino, la Lazio è la vera sorpresa del campionato: ormai ha raggiunto una certa mentalità.

I nerazzurri hanno momenti da grande squadra e momenti in cui si perdono: sarà un torneo combattuto fino all'ultimo momento. Lazio può vincere? Se uno è convinto e si è creato un gruppo senza divisioni hai raggiunto un grande obiettivo come allenatore: poi la qualità dei giocatori fa la differenza".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Milan, agente Allegri: "Ha una preferenza"

Champions League, Atalanta-Valencia: Capello prevede spettacolo

Spazio anche per la Champions e la sfida di mercoledì tra i bergamaschi e gli spagnoli: "L'Atalanta deve rispettare il Valencia: hanno giocatori con qualità e facilità di dribbling e possono creare problemi, ma anche l'Atalanta è molto pericolosa. C'è un parallelismo "