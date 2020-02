INTER CONTE / "L'Inter non è mai stata una squadra esatta. Bella squadra ma spinta dalle grida di Conte che ha chiesto Eriksen come se fosse Benassi e non lo ha fatto ancora giocare. E dalla sottomissione della società a un tecnico che l’ha accusata di qualunque cosa e costretta a prendere qualunque cosa".

Nell'editoriale per il 'Corriere della Sera', Marioattacca duramente Antonio Conte dopo la sconfitta contro la

"Poi alla fine, l’unico titolare nuovo per Conte è un terzino, Young", ha proseguito il noto giornalista, "nel frattempo la squadra è uscita dalla Champions e non è messa bene in Coppa Italia, sempre perdente appena trova un avversario di qualità reale (Juventus, Lazio, Barcellona, Borussia Dortmund). È davvero una sorpresa?". Infine, ancora su Eriksen: "Un grande giocatore, ma un eccesso in un centrocampo alla Conte. È sostituito da Vecino che doveva andarsene".

