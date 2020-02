CALCIOMERCATO JUVENTUS DANILO TELLES / Ha deluso e non poco Danilo, arrivato alla Juventus l'estate scorsa nell'ambito dell'affare Cancelo col Manchester City. E sempre come pedina di un'altro potrebbe dire addio ai bianconeri nel prossimo calciomercato estivo. Tutt'altro che impossibile, infatti, che il cartellino del terzino destro possa essere utilizzato dalla dirigenza juventina per ottenere uno 'sconto' dal Porto per Alex Telles.

Calciomercato Juventus, affare Telles: le cifre

L'ex terzino dell'Inter è da tempo nel mirino della Juve.

Per i 'Dragoes' non è un intoccabile, anzi stando a 'calciomercatoweb.it' ha già dato mandato ad alcuni intermediari di trovare un club disposto a spendere sui 20-25 milioni di euro . Il rinnovo del contratto, in scadenza nel, è ad oggi difficile e così il club lusitano è più che aperto alla cessione a giugno onde evitare di perderlo a zero fra un anno. La cifra potrebbe abbassarsi con l'inserimento proprio di Danilo - a patto che venga superato l'ostacolo ingaggio. L'ex City guadagna attualmente 4 milioni - che al Porto ha vissuto gli anni più belli della carriera, quelli che lo hanno lanciato verso il. Nel caso la Juve, bisognosa di rinforzi sulle corsie esterne (specie a sinistra), potrebbe portare a termine l'operazione anche senza contropartita.

