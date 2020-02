SONDAGGIO TWITTER LAZIO INZAGHI JUVENTUS / Continua a volare la Lazio di Simone Inzaghi. Dopo il successo nello scontro diretto con l'Inter che ha proiettato i biancocelesti al secondo posto in classifica a -1 dalla Juventus, si è tornato a parlare anche del futuro dell'allenatore biancoceleste.

Oltre ai bianconeri, infatti, nelle ultime ore il tecnico è stato addirittura accostato ad un top club europeo . Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it , il 52% dei votanti ha indicato la permanenza alla Lazio come la scelta migliore per l'allenatore. Secondo il 29% degli utenti sarebbe invece la Juve la migliore opzione per il suo futuro, mentre solo il 19% di essi hanno votato l'ipotesi estera.

