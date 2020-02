Coppa italia: fuori come l'anno scorso. Champions: fuori come l'anno scorso. Campionato: +8 punti. Beh per uno che stanno pagando 12 mln (tra i primi 5 in europa) non male. Quindi di che stai parlando? #conteout

Non capisco come mai non c’è niente contro #Conte, vince è un fenomeno invece se perde “eh ma che può fare di più”.Prende 1 mln al mese per essere 3º in campionato, per fare la stessa CL di Spalletti e per farsi umiliare in CI da Gattuso.

Mi sa che i poteri forti sono all’Inter