Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: Petrachi sfida il Chelsea

CALCIOMERCATO ROMA CHELSEA - Negli ultimi anni la Roma ha intrapreso un progetto giovani che ha registrato un'accelerata con l'arrivo di Gianluca Petrachi. A parte i giocatori già affermati arrivati in prestito come Smalling, Mkhitaryan e Kalinic, il nuovo direttore sportivo in estate ha scommesso sui vari Diawara, Mancini e Cetin ai quali a gennaio si sono aggiunti Ibanez, Villar e Perez.

Insomma, i giallorossi guardano al futuro ed in tale ottica si registra il nome di un nuovo talento sul taccuino del club capitolino.

Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, la Roma sta seguendo Melih Ibrahimoglu, centrocampista austriaco di origini turche classe 2000 che è già nel giro della prima squadra del Rapid Vienna oltre che della Nazionale Under 20. In patria viene considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione e per le sue doti tecniche è già stato ribattezzato il 'nuovo Ozil'. Il contratto in scadenza nel 2021 favorisce la sua cessione, tanto che i biancoverdi potrebbero accontentarsi di un'offerta intorno ai 3,5 milioni di euro in estate. Per arrivare a Ibrahimoglu, finito in passato anche nel mirino della Sampdoria, i giallorossi dovranno però battere la concorrenza di diverse squadre italiane ed europee tra cui il Chelsea.

