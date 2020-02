p>BARCELLONA COMUNICATO MESSI PIQUE / Ilnon ci sta e risponde alle accuse: comunicato del club catalano per smentire le notizie su un presunto accordo con un'agenzia di comunicazioni per l'uso dei social per proteggere il presidentee allo stesso tempo attaccare i suoi rivali, tra i quali anche attuali calciatori.

Nel comunicato della società si conferma la presenza di un accordo di collaborazione con l'agenzia I3 Ventures ma smentisce l'esistenza di contratti relativi ad account di social media che hanno pubblicato messaggi negativi o denigratori contro persone, entità e organizzazioni che potrebbero essere o essere state legate al club.

Nel comunicato si afferma anche che l'agenzia in questione non ha alcun legame con gli account citati ma che se dovesse emergere un legame, il Club porrebbe fine immediatamente all'accordo contrattuale e intraprenderebbe azioni legati necessarie per difendere i propri interessi. Infine, pur confermando l'appalto di servizi per la protezione della reputazione del club (società, dirigenti, calciatori), il Barcellona chiede "una rettifica immediata delle informazioni pubblicate e si riserva il diritto di esercitare un'azione legale contro coloro che continuano a implicare il Club in tali pratiche".