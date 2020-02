CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN REAL MADRID / Inizio della nuova avventura in nerazzurro piuttosto complicato per Christian Eriksen. Il colpo invernale dell'Inter sta facendo fatica ad inserisci nei meccanismi di gioco di Antonio Conte, al punto che in Spagna cominciano già a circolare i primi rumors sul futuro del fantasista danese arrivato dal Tottenham.

Secondo quanto riportato da 'Don Balon', infatti, ilsarebbe ancora alla finestra per il talentuoso 28enne, soprattutto nel caso in cui l'allenatore nerazzurro non dovesse riuscire ad inserire al meglio il danese nel suo ormai consolidato stile di gioco. Un'indiscrezione che ha del clamoroso, per il momento destinata però a rimanere tale. L'avventura nerazzurra di Eriksen è solo all'inizio.

