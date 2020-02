CALCIOMERCATO INTER LAZIO GIROUD / Prima l'Inter, poi la Lazio, infine la permanenza al Chelsea: le ultime settimane di Oliver Giroud sono state molto 'chiacchierate'. L'attaccante francese è stato molto vicino a lasciare i 'Blues' per trasferirsi in Serie A: i nerazzurri lo hanno corteggiato a lungo, decidendo alla fine di non far partire l'affondo finale; affondo che, invece, ha portato negli ultimi giorni la società di Lotito ma in questo caso è toccato al Chelsea alzare il muro dopo non essere riuscita a trovare un sostituto.

Così Giroud è rimasto in Premier League con la maglia dei 'Blues' che vestirà però soltanto fino al termine della stagione: il suo contratto, infatti, è in scadenza e non ci sono segnali su un possibile rinnovo. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Lazio, dall'Inghilterra: Giroud non tramonta. Sfida a Mourinho

Una situazione che rende il 33enne ex Arsenal appetibile anche nel mercato estivo quando proprio la Lazio potrebbe riprovarci: secondo quanto riferisce 'le10sport.com', la società capitolina avrebbe già presentato una proposta al calciatore e sarebbe in attesa di risposta. Giroud valuterà nelle prossime settimane l'offerta della Lazio, insieme alle altre proposte pervenute: dal Tottenham alla MLS, il nome del francese è sul taccuino di diverse società.