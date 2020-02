Juventus, infortunio Pjanic | Il comunicato UFFICIALE

JUVENTUS INFORTUNIO PJANIC / È arrivato il report ufficiale della Juventus riguardo alle condizioni di Miralem Pjanic, sostituito dopo solo 7 minuti dal suo ingresso in campo nella sfida di ieri contro il Brescia. Come comunicato dal club bianconero, "gli esami diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari per Miralem Pjanic, uscito anzitempo ieri dal campo durante Juve-Brescia: per il giocatore è stato riscontrato un lieve affaticamento all’adduttore destro.

Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni".

Juventus, sospiro di sollievo per Pjanic

Sospiro di sollievo, dunque, in casa bianconera in vista della partita di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione e soprattutto dello scontro diretto con l'Inter, in programma il prossimo 1 marzo. Non è escluso che il centrocampista bosniaco possa tornare a disposizione di Sarri per la trasferta in Francia di mercoledì prossimo. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nei prossimi giorni.

