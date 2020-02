CALCIOMERCATO JUVENTUS GUARDIOLA MANCHESTER CITY STERLING / I due anni di stop al Manchester City decisi dall'Uefa per la violazione del Fair Play Finanziario continuano a far discutere: la sanzione comminata al club inglese potrebbe avere conseguenze anche per il futuro di Pep Guardiola e dei calciatori nella rosa della squadra. Per il manager già si parlava di addio prima della decisione Uefa e ora, ovviamente, le voci su sono moltiplicate con la Juventus tra le possibili destinazioni dell'ex Barcellona.

Probabilmente però non succederà nulla di tutto questo, almeno stando a quanto dichiarato al 'Mundo' dall'agente del tecnico spagnolo, Josep Maria Orobitg: "Guardiola rispetta sempre i suoi contratti e il suo termina a giugno 2021".

Dall'Inghilterra inoltre emergono retroscena che confermano la volontà dell'allenatore di continuare sulla panchina del City: 'skysports.com' ha rivelato parte del discorso che Guardiola avrebbe fatto alla squadra dopo la decisione Uefa. "Qualunque sarà il nostro campionato, il sarò ancora qui. Anche se ci retrocedono in League Two, sarò ancora qui. Questo è il momento di stare insieme".

Un discorso che avrebbe ottenuto il consenso anche di un big dello spogliatoio dei Citizens: anche Raheem Sterling, infatti, avrebbe deciso di non chiedere la cessione anche nel caso in cui venissero confermate le due stagioni di esclusione dalla Champions League.