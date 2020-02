SCANDALO BARCELLONA MESSI / Un nuovo scandalo investe il Barcellona in quest'assurda stagione: come svelato dal programma "Què t'hi jugues" della radio 'SER', il club catalano ha contrattato un'azienda di comuncazione, 'I3 Ventures', per utilizzare le reti social allo scopo di proteggere la reputazione del presidente Bartomeu e attaccare i suoi rivali, inclusi ex calciatori ed allenatori, giocatori ed avversari in generale della dirigenza.

L'agenzia gestisce circa 100 profili Facebook e Twitter, nei quali si attaccanoe sua moglie (per il mancato rinnovo),(per i suoi affari con la Coppa Davis),e tanti altri. Il Barça ha confermato il contratto con l'azienda (costato 1 milione di euro in sei differenti fatture), ma ha negato di conoscere il contenuto di questi messaggi. Il caso ha causato enormi tensioni all'interno della socetà, l'ennesimo di questi mesi, e potrebbe allontanare ulteriormente Leo Messi, che secondo vari rumors aveva chiesto la testa dell'attuale dirigenza per non esercitare l a clausola che gli consente di liberarsi gratis in estate . Con Bartomeu ancora al timone e dopo quanto diffuso oggi, sarà difficile convincerlo a restare.