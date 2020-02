NAPOLI INFORTUNATI HYSAJ MILIK KOULIBALY / Niente riposo per il Napoli che dopo la vittoria di ieri sul campo del Cagliari oggi si è ritrovato a Castelvolturno per riprendere la preparazione in vista del match di venerdì sera contro il Brescia.

Gli azzurri saranno chiamati ad un vero tour de force nelle prossime settimane con il campionato che si alternerà alla doppia sfida di Champions con ile al ritorno di semifinale di coppa Italia contro l'Inter in programma il 5 marzo al 'San Paolo'.

Intanto gli azzurri tirano un sospiro di sollievo per Hysaj, infortunatosi nella gara della 'Sardegna Arena': per lui "distrazione di grado lieve del legamento collaterale mediale del ginocchio destro": per lui 10-15 giorni di stop, con il rientro previsto tra la partita contro il Torino e quella contro l'Inter in Coppa Italia.

Per gli altri infortunati, nel report pubblicato dalla società azzurra si legge: "Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Milik ha svolto parte dell'allenamento in gruppo e parte personalizzato. Malcuit ha lavorato in campo. Lavoro personalizzato in campo per Lozano. Llorente non si è allenato per sintomi influenzali".

