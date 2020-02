Inter, Bargiggia attacca Conte: "Piange per pararsi il sedere, povertà sconcertante"

INTER CONTE BARGIGGIA / Le due sconfitte raccolte in quattro giorni contro Napoli e, soprattutto, Lazio, hanno scatenato diverse critiche e polemiche nei confronti di Antonio Conte, che ha disputato la sfida con i biancocelesti, fondamentale in chiave scudetto, lasciando in panchina per circa 80 minuti Christian Eriksen.Paolo Bargiggia, giornalista di 'SportMediaset', non è stato mai tenero nei confronti dell'ex juventino ed oggi ha commentato così su Twitter il momento dei nerazzurri: "Il calcio di Antonio Conte è di una povertà sconcertante. Fatto solo di muscoli e ripartenze.

Eriksen fuori ne è la plastica dimostrazione. Un allenatore antico che sa piangere sempre per pararsi il suo sedere. Anche peggio, nei risultati fa in Europa".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, asse col Barcellona per Lautaro: non solo Griezmann

Classifica senza VAR: Juventus in fuga, Inter a -1 dalla Lazio