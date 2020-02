CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA LAUTARO MARTINEZ GRIEZMANN VIDAL COUTINHO / L'edizione odierna di 'Tuttosport' in edicola fa il punto sul futuro di Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter è fortemente nel mirino del Barcellona, che sembra pronto a tutto per mettere le mani su di lui. Tra i blaugrana, Messi sponsorizza l'approdo del 'Toro' e l'operazione potrebbe effettivamente decollare, con uno scambio che permetterebbe ai catalani di bypassare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro. La preferenza di Marotta sarebbe per Antoine Griezmann, ritenuto un sostituto ideale dell'argentino.

Qualora però non si trovasse l'intesa con il francese, la trattativa potrebbe essere imbastita anche sui nomi di Arturo, vecchio obiettivo dei nerazzurri, o di Philippe, grande ex che potrebbe tornare a Milano dopo la deludente esperienza al

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, addio Lautaro Martinez: l'annuncio di Marotta

Calciomercato Inter, i nomi per il dopo Lautaro: da Aubameyang a Werner