Milan, brutte notizie per Pioli: infortunio per un titolare, out col Torino

MILAN INFORTUNIO CALHANOGLU / Brutte notizie per il Milan in vista del match di questa sera contro il Torino. Il tecnico Pioli non avrà a disposizione, infatti, Hakan Calhanoglu, che ha subito un infortunio questa mattina e non figura nella lista dei convocati: per il turco una lesione al muscolo ileopsoas destro e l'entità dello stop verrà valutata nelle prossime ore. In basso, l'elenco dei rossoneri a disposizione per il match con i granata.

PORTIERI: Begović, A. Donnarumma, G.

Donnarumma.

DIFENSORI: Calabria, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Kessie, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Castillejo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

