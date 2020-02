CALCIOMERCATO ROMA PETRACHI FAGGIANO AUSILIO / Tensione in casa Roma dopo il ko con l'Atalanta, terza sconfitta consecutiva che allontana la possibilità di raggiungere il quarto posto e dunque la Champions League. Il closing societario con il cambio della guardia tra Pallotta e Friedkin potrebbe portare in dote anche la rivoluzione tecnica. Il Ceo Fienga gestirà la transizione, poi sarà il nuovo proprietario, come riporta il 'Corriere dello Sport', a decidere del suo futuro.

Sembra segnato invece quello del ds Petrachi, i cui deludenti risultati gestionali dovrebbero portare all'addio al termine della stagione, oppure prima, se le cose dovessero precipitare. Le ipotesi per la successione portano a, attuale ds del, e a Piero, che potrebbe lasciare l'se proprio Faggiano dovesse trasferirsi in nerazzurro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, scout al derby: tre obiettivi per Petrachi

Atalanta-Roma, crisi giallorossa: tifosi contro Fonseca