Calciomercato Parma, ESCLUSIVO: colpo gratis per D'Aversa

CALCIOMERCATO PARMA THY - Il Parma pensa di rinforzare ulteriormente il reparto offensivo a disposizione di D'Aversa la prossima stagione dopo l'arrivo di Caprari a gennaio. La tregua con Gervinho ha portato al reintegro dell'ivoriano in rosa, peraltro decisivo ieri contro il Sassuolo, ma in estate potrebbe partire, senza dimenticare che Kulusevski sarà un giocatore della Juventus, mentre per Karamoh si cercherà un'altra sistemazione.

In entrata, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , c'è un ritorno di fiamma per Lennart, eclettico attaccante tedesco classe 1992 in scadenza di contratto con lo. Già lo scorso luglio i ducali trattarono Thy , salvo poi virare su, ma la possibilità di prenderlo gratis alletta molto i gialloblu che ieri hanno mandato gli scout a visionarlo contro il Feyenoord. E lui li ha ripagati con una doppietta.