CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS MONACO / La rete di ieri contro il Cagliari ha regalato una vittoria pesantissima al Napoli e ha avvicinato Dries Mertens al record di marcature in maglia azzurra. Sono 120 i gol totali per il belga, ormai arrivato solo a -1 da Marek Hamsik che guida la speciale classifica. A un passo dalla storia l'attaccante, tornato protagonista con Gattuso, ma il suo futuro rimane in bilico. Il Napoli prova a strappare il rinnovo in extremis, ma c'è da fare i conti con il forcing del Monaco.

Il club del Principato, come riportato dal 'Corriere dello Sport', offre un bonus dialla firma più un biennale da altridi euro a stagione, cifre più elevate rispetto a quelle messe sul piatto da. La partita è ancora aperta, senza dimenticare l'interessamento di

