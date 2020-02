Calciomercato Juventus, messaggio a Raiola | Novità Pogba

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA RAIOLA - "Non ho parlato con Mino Raiola, questo è sicuro. E nemmeno mi sono seduto con Paul Pogba per dirgli quello che Raiola dovrebbe dire. Ma Paul è un giocatore nostro, non di Mino!". Pensieri e parole di Ole Gunnar Solskajer. Il manager norvegese del Manchester United non ha usato mezzi termini per rispondere a Raiola, che nei giorni scorsi aveva paventato il ritorno di Pogba alla Juventus. "E' ovvio che spero che torni presto in forma, ma sono certo che Paul non vede l'ora di tornare a giocare.

L'ultima cosa che vuole un calciatore è essere infortunato e non poter aiutare la squadra. E' un periodo difficile della sua carriera, ma non voglio dire che la sua stagione è così così. Sta lavorando per tornare a disposizione". Laresta alla finestra pronta a riportare a Torino il mediano francese.

