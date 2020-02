CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY POGBA / Qualche passo in avanti ieri per Aaron Ramsey. Segnali di crescita del gallese nel match contro il Brescia, in una stagione fin qui però deludente alla Juventus per l'ex Arsenal.

Mauriziolo ha impiegato per la seconda gara di fila come interno di centrocampo, con il numero 8 che a differenza del match con ilin Coppa Italia ha messo a referto una prestazione positiva. Per le notizie di calciomercato e per ulteriori aggiornamenti

Calciomercato Juventus, Ramsey subito via: carta per Pogba

I rumors di calciomercato però non si placano su Ramsey, con i tabloid inglesi che ipotizzano un addio del giocatore alla Juve già questa estate dopo l'arrivo a parametro zero dello scorso giugno. Il 'Daily Star' scrive di un possibile inserimento del gallese nella trattativa per Paul Pogba, destinato a salutare il Manchester United e con la 'Vecchia Signora' che lavora al ritorno del campione del mondo sotto la Mole. I 'Red Devils' chiedono circa 150 milioni di euro per il francese, con la Juventus che per abbassare il prezzo potrebbe includere nell'affare Ramsey. Oltre allo United ci sarebbe anche l'ipotesi di un ritorno all'Arsenal per il classe '90.