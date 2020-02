Calciomercato Roma, scout al derby: tre obiettivi per Petrachi

CALCIOMERCATO ROMA PETRACHI - Sempre alla ricerca di giovani talenti in giro per l'Europa, la Roma guarda con attenzione al mercato rumeno. Come rivelato dal sito 'digisport.ro', infatti, ieri il Ds Petrachi ha inviato i suoi osservatori ad assistere al derby tra Dinamo Bucarest e Steaua Bucarest.

Da tempo sul taccuino dei giallorossi ci sono i profili degli attaccanti esterni classe 1998 Florinele Dennische militano tra i rossoblu. Il nuovo obiettivo, invece, risponde al nome di Ricardo, 20enne difensore centrale biancorosso che può agire anche come terzino sinistro. Sugli spalti dello 'Stadionul Dinamo' c'erano anche gli osservatori dele del