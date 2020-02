CALCIOMERCATO JUVENTUS DEL PIERO GUARDIOLA / Si ritorna a parlare con insistenza di un possibile approdo di Pep Guardiola alla Juventus la prossima estate.

Maurizionon sta convincendo sulla panchina bianconera, con l'esclusione per due anni deldalle coppe europee che potrebbe spingere l'allenatore spagnolo lontano dalla Premier League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, sogno Juventus | Guardiola ha deciso!

Anche Alex Del Piero si è soffermato sull'ipotesi Juve-Guardiola: "Credo che sia un profilo perfetto per chiunque. Per quello che ha fatto in passato, per quello che sta facendo ora. Per la sua mentalità e per la qualità di gioco, per i giocatori che ha saputo mettere insieme. Sicuramente starebbe bene sulla panchina della Juventus - ha sottolineato l'ex capitano bianconero a 'Sky Sports UK' - Ha vinto in Germania, ha vinto in Spagna, ha vinto in Inghilterra. Direi che gli mancano Italia e Francia. Sarebbe davvero interessante vederlo in Italia. Vedremo. Penso che questa sarà un'estate calda, anche nel calcio".