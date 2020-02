DIRETTA MILAN TORINO - Il Milan ospita il Torino nel monday night valido per la 24esima giornata del campionato di Serie A, quinto turno del girone di ritorno.

FORMAZIONI UFFICIALI

Da un lato i rossoneri divogliono rialzare la testa dopo il ko nel derby e centrare un successo che li porterebbero in zona Europa League, mentre dall'altro i granata dihanno bisogno di tornare a fare risultato per interrompere la striscia di quattro sconfitte di fila e non rischiare di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere. Calciomercato.it vi offre il match del 'Meazza' in tempo reale.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Paqueta, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

TORINO (3-4-3): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ansaldi; Berenguer, Belotti, Edera. All. Longo

CLASSIFICA: Juventus punti 57, Lazio 56, Inter 54, Atalanta 45, Roma 39, Verona 35, Parma 35, Milan 35, Bologna 33, Napoli 33, Cagliari 32, Sassuolo 29, Fiorentina 28, Torino 27, Udinese 26, Lecce 25, Sampdoria 23, Genoa 22, Brescia 16, Spal 15.