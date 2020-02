DIRETTA MILAN TORINO - Il Milan ospita il Torino nel monday night valido per la 24esima giornata del campionato di Serie A, quinto turno del girone di ritorno.

FORMAZIONI UFFICIALI

Da un lato i rossoneri divogliono rialzare la testa dopo il ko nel derby e centrare un successo che li porterebbero in zona Europa League, mentre dall'altro i granata dihanno bisogno di tornare a fare risultato per interrompere la striscia di quattro sconfitte di fila e non rischiare di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere. Calciomercato.it vi offre il match del 'Meazza' in tempo reale.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Paqueta, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

TORINO (3-4-3): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ansaldi; Berenguer, Belotti, Edera. All. Longo

CLASSIFICA: Juventus punti 57, Lazio 56, Inter 54, Atalanta 45, Roma 39, Verona 35, Parma 35, Bologna 33, Napoli 33, Cagliari 32, Milan* 32, Sassuolo 29, Fiorentina 28, Torino* 27, Udinese 26, Lecce 25, Sampdoria 23, Genoa 22, Brescia 16, Spal 15.

*Una partita in meno