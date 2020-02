CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / In assenza di Cristiano Ronaldo, a riposo concordato con Sarri e staff atletico, è Paulo Dybala a caricarsi sulle spalle la Juventus nella sfida contro il Brescia. 'Vecchia Signora' ancora sotto ritmo e poco brillante, con il numero dieci che la distoglie dal torpore con una pennellata su punizione e con altre giocate sopraffine. Dybala si è sbloccato in campionato dopo quasi due mesi, realizzando il 12° gol stagionale in tutte le competizioni. Per le notizie di calciomercato e per ulteriori aggiornamenti Clicca Qui!

Un leader in campo e fuori, con la 'Joya' che dopo la rete dell'1-0 ha cercato di placare il malumore dei tifosi dell'Allianz Stadium. Prima del vantaggio della squadra di Sarri, infatti, era piovuto qualche fischio dalle tribune verso i campioni d'Italia.

Calciomercato Juventus, Dybala prenota il rinnovo

Ci ha pensato Dybala con un gesto rivolto verso gli spalti ad invitare il popolo bianconero a sostenere la squadra e a non fischiare, placando così il malcontento del pubblico. Nella ripresa poi soli applausi e cori di incoraggiamento per la Juve, che senza incantare ha comunque chiuso i conti con il raddoppio di

Un comportamento da leader da parte di Dybala, segnale del nuovo status e della centralità riacquisita nel progetto bianconero. Un assist per la dirigenza della Continassa sul futuro dell'attaccante, ad un passo dall'addio in estate e adesso alfiere dello scacchiere sarriano. Senza CR7 è Dybala il giocatore a cui affidarsi per fare la differenza, con il CFO Paratici che ha iniziato le trattative per blindare sotto la Mole l'ex Palermo con il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2022. Un prolungamento da top player, che potrebbe portarlo a guadagnare oltre 10 milioni di euro a stagione fino al 2024.

