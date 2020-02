JUVENTUS INFORTUNIO PJANIC SARRI / Entrato in campo al 65' di Juventus-Brescia, Miralem Pjanic è uscito rabbioso e dolorante dopo sette minuti. Per lui si tratta di un problema agli adduttori che verrà valutato meglio oggi, quando sono previsti gli esami. In caso di problema più grave del previsto, il bosniaco rischierebbe seriamente di saltare il match di Champions League contro il Lione.

Intanto, spuntano nuovi retroscena sulla sua reazione dopo la sostituzione

L’ex romanista, riporta 'Tuttosport', ieri ha lasciato il posto a Matuidi ed è tornato in panchina tra il dolorante e l’arrabbiato per l’accaduto, visto che aveva concordato di non giocare a causa della stanchezza post 'San Siro'. Per la partita di sabato contro la Spal, dal canto suo, Sarri potrà contare sul rientrante Bernardeschi, fermo dal 4 febbraio, mentre in settimana si attende anche il ritorno in gruppo di Sami Khedira.

