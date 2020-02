CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER CITY GUARDIOLA / Escluso per due anni dalla Champions League, il Manchester City vive un momento delicato. La notizia dei giorni scorsi ha scosso l'ambiente, che teme importanti ripercussioni in ottica calciomercato. In effetti, la decisione della Uefa ha riaperto alcuni scenari sul futuro di svariati elementi del club, tra i quali spicca Pep Guardiola, manager ambito in ogni campionato. In Italia il suo nome è stato spesso accostato alla Juventus, che continua quindi a sognare il suo approdo.

Calciomercato Juventus, Guardiola ha deciso: le ultime

Pep Guardiola, riporta stamane 'The Times', avrebbe già informato il consiglio di amministrazione del Manchester City e i suoi giocatori circa la volontà di continuare ad allenare il club nonostante il divieto imposto dalla Uefa. Il tecnico, quindi, attende novità dal ricorso presentato e, con la stagione che entra nel momento clou, ha ribadito la sua fedeltà agli inglesi. Mentre la Juve sogna, il suo futuro potrebbe essere ancora in Premier League.

