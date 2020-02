Serie A, Lazio-Inter 2-1: ribaltone biancoceleste, Conte al tappeto

LAZIO INTER SERIE A SCUDETTO / Va alla Lazio la sfida scudetto dell'Olimpico. La squadra di Simone Inzaghi ha battuto in rimonta l'Inter, in un match valevole per la 24esima giornata di Serie A, portandosi così da sola al secondo posto. I nerazzurri erano riusciti a trovare il vantaggio con Young. L'ex Manchester United era stato bravo a ribadire in rete una ribattuta di Strakosha, segnando il suo primo gol con la maglia dell'Inter.

Nel secondo tempo il ribaltone targato Immobile-Milinkovic-Savic: il bomber non ha sbagliato dal dischetto, spiazzando Padelli; il centrocampista è stato brav poi a battere il portiere italiano dei nerazzurri, ribadiendo in rete di sinistro una respinta miracolosa di Brozovic sulla linea.

Un successo fondamentale per la Lazio, che diventa la prima rivale dellanella lotta scudetto. Inzaghi esulta con il 19esimo risultato utile consecutivo, per Conte, invece, è la seconda sconfitta in campionato dopo il ko all'andata contro i bianconeri.

Lazio-Inter 2-1: 44' Young (I), 50' Immobile, 69' Milinkovic-Savic

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 57 punti, Lazio 56, Inter 54, Atalanta 45, Roma 39, Verona 35, Parma 35, Napoli e Bologna 33, Cagliari 32, Milan* 32, Sassuolo 29, Fiorentina 28, Torino* 27, Udinese 26, Lecce 25, Sampdoria 23, Genoa 22, Brescia 16, Spal 15.

*Una partita in meno

