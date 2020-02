LAZIO INTER CONTE GODIN / Finale incandescente in casa Inter nel big match di serata contro la Lazio di Simone Inzaghi. All'87' il terzo cambio di Antonio Conte che sostituito Diego Godin per inserire Alexis Sanchez come mossa della disperazione nel tentativo di rimontare lo svantaggio.

Non è passata però inosservata la reazione dello stesso centrale uruguaiano che visibilmente nervoso ha mugugnato verso la panchina per il cambio appena subito.

