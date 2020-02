Lazio-Inter, Young cade in area di rigore: furia sui social

LAZIO INTER RIGORE YOUNG PROTESTE / Il big match dell'Olimpico tra Lazio ed Inter si conferma ricchissimo di emozioni, soprattutto nella ripresa dove la Lazio ha capovolto il risultato dopo l'iniziale vantaggio nerazzurro di Young.

Tra i gol di Immobile e Milinkovic-Savic c'è però anche la protesta della squadra di Conte che reclama per un presunto calcio di rigore sullo stesso autore del gol. Al 65' Luiz Felipe ha fermato in area di rigore Young con un intervento giudicato regolare dall’arbitro: il difensore biancoceleste interviene sul pallone e in un secondo momento sulla gamba dell’esterno nerazzurro con la sfera che era ancora giocabile. Tanti dubbi quindi in merito ad un episodio che ha fatto andare su tutte le furie i tifosi sui social.