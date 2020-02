CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN / Jurgen Klopp è certamente il sogno proibito di molte squadre. Tutti o quasi vorrebbero avere come allenatore il tedesco campione d'Europa che quest'anno sta guidando il Liverpool al titolo in Inghilterra. In passato il suo nome è stato accostato alla Juventus ma il rinnovo di contratto con i Reds ha subito sgonfiato ogni tipo di idea.

Il suo sbarco in Italia, però, potrebbe essere stato solo rimandato. E' stato lo stesso Klopp, in un'intervista a 'Rai Sport', ad aprire ad un futuro in Serie A: "Verrò in Italia perché dopo la fine della mia carriera avrò voglia di viaggiare - ammette col sorriso sulle labbra - Un buon bicchiere di vino, mi divertirò con Arrigo (Sacchi, ndr) o con Ancelotti o con lo stesso Sarri. Amo il vostro paese, il tempo, il cibo fantastico.

Ma per il mio lavoro ho bisogno della lingua e il mio italiano non è buono. Avrei bisogno di tempo, magari di un anno per imparare l'italiano e allora potrei anche pensarci, ma chi lo sa. In vacanza vengo di sicuro, a lavorare chissà...".

NEL SEGNO DI SACCHI - Klopp - nel corso dell'intervista - non nasconde la sua ammirazione per Arrigo Sacchi: "E' l'allenatore più importante dal quale ho imparato, per tutte le cose che ha fatto col suo Milan, la base di tutto ciò che faccio è ciò che fatto Arrigo".

