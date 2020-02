Lazio-Inter, Eriksen out: Conte nel mirino

LAZIO INTER ERIKSEN / Ancora una panchina per Christian Eriksen. Il centrocampista danese, vero colpo di calciomercato di gennaio, non giocherò dal primo minuto nemmeno Lazio-Inter. Antonio Conte non lo vede pronto e ha deciso di puntare sugli ormai fedelissimi Barella, Brozovic e Vecino.

E' soprattutto la presenza dell'uruguaiano a far discutere. Sui social tantissimi i commenti in merito alla scelta del mister nerazzurro di lasciare fuori l'ex Tottenham: su Twitter Eriksen è così entrato subito in tendenza con Conte nel mirino.

