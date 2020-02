Lazio-Inter, voti e tabellino del primo tempo: Young provvidenziale, Jony e Marusic decisivi... al contrario

LAZIO INTER VOTI PAGELLE TABELLINO PRIMO TEMPO / Primo tempo bloccato tra Lazio e Inter, che si studiano e si rispettano molto. Le due formazioni in campo non rischiano più di tanto e questo comporta una partita impegnativa per entrambe le difese, che però non deludono. Acerbi e de Vrij, fischiatissimo, sono il simbolo di una partita molto attenta e senza sbavature. Lukaku e Immobile cercano di sfruttare le poche occasioni, il belga ha le chance migliori e sicuramente è il più pericoloso. Poco incisivi gli esterni biancocelesti, con Jony che sbaglia totalmente il cross da dove parte il contropiede nerazzurro (oltre a farsi saltare regolarmente da Candreva e non saltare mai a sua volta l'avversario) e Marusic che va morbido sul tiro di Young. L'esterno inglese decide con gran gol da attaccante questo primo tempo nel finale, con l'Inter avanti 1-0.

LAZIO

Strakosha 5

Luiz Felipe 6

Acerbi 6,5

Radu 6

Marusic 5

Milinkovic 6,5

Leiva 6,5

Luis Alberto 5,5

Jony 4,5

Caicedo 5,5

Immobile 6

INTER

Padelli 6

Skriniar 6

de Vrij 6,5

Godin 6,5

Candreva 7

Barella 6

Brozovic 6,5

Vecino 5,5

Young 6,5

Lukaku 6,5

Lautaro Martinez 5,5

TABELLINO LAZIO-INTER 0-1

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Bastos, Vavro, Lazzari, D. Anderson, Minala, Cataldi, Parolo, Lukaku, A. Anderson, Correa, Adekanye. All.: Inzaghi.

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Godin; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. A disp.: Handanovic, Berni, Stankovic, Bastoni, Ranocchia, D'Ambrosio, Biraghi, Moses, Borja Valero, Eriksen, Sanchez. All.: Antonio Conte.

Marcatori: 44' Young

ARBITRO: Rocchi (sez. di Firenze)

ASSISTENTI: Alassio e Costanzo

IV UOMO: Pasqua

VAR: Mazzoleni

AVAR: Vivenzi