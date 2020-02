CALCIOMERCATO MILAN THIAGO SILVA PSG / Thiago Silva non rinnoverà con il Psg. La notizia, nell'aria ormai da tempo, viene data per certa dal portale 'ParisUnited'. Nonostante la volontà di continuare la propria esperienza con i francesi, per il calciatore l'avventura con i francesi dovrebbe chiudersi a fine stagione. Leonardo non avrebbe cambiato idea, chiudendo le porte al connazionale: secondo l'ex dirigente del Milan lo stipendio di Thiago Silva è troppo pesante da sostenere e l'età non più giovanissima non aiuta di certo.

Leonardo avrebbe, inoltre, individuato già il sostituto, stiamo parlando di Koulibaly. Il giocatore del Napoli, che è pronto a lasciare la Serie A la prossima estate, è il nome in cima alla lista dei desideri del Psg.

Thiago Silva, via libera per il Milan

Senza il rinnovo, l'idea Thiago Silva per il Milan può prendere sempre più piede. Il calciatore brasiliano non ha alcuna intenzione di mollare e vuole continuare a giocare nel calcio che conta: l'obiettivo dell'ex rossonero è quello di arrivare al prossimo Mondiale, in programma in Qatar nel 2022, nel miglior modo possibile. Ancora Europa dunque per Thiago Silva: il portale francese non ha dubbi, facendo solo il nome del Milan tra le squadre interessate al campione brasiliano.

L'arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha segnato una svolta nella politica di Elliott, che ha aperto all'acquisto di calciatori d'esperienza over 30. Il brasiliano potrebbe dunque rappresentare una nuova eccezione per un Milan che ha bisogno di campioni esperti in tutte le parti del campo.

