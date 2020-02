Juventus-Brescia, rabbia social su Cuadrado: "Grave errore dell'arbitro!"

JUVENTUS CUADRADO ESPULSO / Ancora polemiche arbitrali in Serie A. Durante la sfida tra Juventus e Brescia di oggi pomeriggio, l'arbitro Chiffi non ha sanzionato con ammonizione una dura entrata di Cuadrado su Bisoli nel primo tempo. Una decisione, quella del direttore di gara, che ha scatenato diversi tifosi sul web (in basso, visibili alcuni tweet) e lo stesso allenatore delle rondinelle, Diego Lopez, che ha dichiarato al termine della sfida: "Dal campo l'intervento sembrava da ammonizione, ma rivedendolo poteva starci anche il rosso".

La settimana, già infuocata dopo il rigore concesso alla Vecchia Signora contro il Milan in Coppa, si conclude con una nuova discussione sui fischietti italiani.

