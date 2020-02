ROMA ZAZZARONI FONSECA / Intervenuto ai microfoni di 'Tutti Convocati', Ivan Zazzaroni ha detto la sua sulla delicata situazione della Roma, puntando anche il dito contro la società e Petrachi: "Manca la società alla Roma.

Ho visto grandi società con piccole squadre, non ho mai visto piccole società con grandi squadre. Le parole di Petrachi non sono degne di uno che lavora in un club come la Roma, le ho trovate fuori luogo". Il noto giornalista ha quindi attaccato anche l'operato di: "Fonseca è responsabile, se tu sei l'allenatore di una grande società devi dire dei ragazzi non me ne frega nulla, devi prendermi questo, questo e quello". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

