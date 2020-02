Juventus-Brescia, Rabiot: "Non ci sono titolari o riserve. A Lione sarà battaglia"

JUVENTUS BRESCIA RABIOT / Dybala e Cuadrado stendono il Brescia. La Juventus torna al successo pieno, con Adrien Rabiot che ha analizzato il momento dei bianconeri in zona mista: "Era importante tornare alla vittoria e conquistare i tre punti. Questo ci servirà per affrontare con ulteriore fiducia le prossime partite e lavorare con tranquillità durante la settimana per prepararci al meglio. Io titolare fisso? Non direi così, non ci sono titolari o riserve.

La Juventus è un squadra formata da tanti ottimi giocatori, tutti dobbiamo farci trovare pronti quando il mister ci chiama in causa. E’ un periodo positivo per me, gara dopo gara sto acquisendo sempre più fiducia. L’importante è fare ogni volta del proprio meglio per aiutare la squadra. Il ruolo? Al PSG giocavamo a due o a tre a centrocampo, a seconda delle circostanze, insieme a Verratti, Matuidi e Thiago Motta. Per me, comunque, non fa differenza. Ilin Champions? Sarà una battaglia, troveremo un ambiente molto caldo. Sono una squadra orgogliosa, con il PSG sono sempre state delle partite tese e difficili".