Juventus-Brescia, Pjanic KO: il messaggio di Sarri in conferenza

JUVENTUS BRESCIA INFORTUNIO PJANIC SARRI / Pomeriggio in agrodolce per la Juventus di Maurizio Sarri che ha battuto il Brescia nel pomeriggio perdendo però un uomo importante. Miralem Pjanic infatti sì è fermato dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo nella ripresa della sfida contro Balotelli e soci, accusando un problema muscolare all'adduttore della coscia. Proprio del KO del bosniaco ha parlato lo stesso Sarri in conferenza stampa: "L'adduttore è sempre difficile da valutare, aspettiamo gli esami di domani.

Non ha mai avuto i sintomi della pubalgia, l'ultima volta si era trattato di un falso allarme". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

