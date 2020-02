Pagelle Cagliari-Napoli: i voti del primo tempo

PAGELLE CAGLIARI NAPOLI PRIMO TEMPO / Primo tempo di studio alla Sardegna Arena, con il Napoli più in controllo del gioco ma il Cagliari che in ripartenza sa far male.

Per gli azzurri (per l'occasione in verde mimetico) ottimi segnali da, in casa Cagliari difesa molto attenta,nervosetto e unin palla, tutto da scoprire.

CAGLIARI

Cragno 6

Pisacane 5,5

Walukiewicz 6

Klavan 6

Pellegrini 6

Nandez 5,5

Cigarini 6

Ionita 6

Joao Pedro 5,5

Pereiro 6

Simeone 5,5

NAPOLI

Ospina 6

Di Lorenzo 6

Manolas 6

Maksimovic 6,5

Hysaj 6

Fabian 6,5

Demme 6

Zielinski 5,5

Callejon 6

Mertens 5,5

Elmas 6,5