SAMPDORIA FIORENTINA VLAHOVIC / Andato in rete due volte nalla gara odierna tra Fiorentina e Sampdoria, Vlahovic ha esultato verso la curva doriana mettendosi le dita verso le orecchie, gesto che ha fatto scatenare l'ira dei tifosi.

Così, a fine gara l'attaccante ha voluto lanciare un messaggio distensivo ai microfoni di 'Sky Sport': "Devo chiedere scusa a tutti i tifosi della Samp, penso che loro siano grandi tifosi che danno una carica incredibile. Ho esultato così e l'ho fatto già altre cinque volte. Devo chiedere scusa ma non era destinato a loro, niente di personale. Gesto di tapparsi le orecchie? Non so se conoscete Depay, l'ho visto da lui e mi è piaciuto, è un mio modo di esultare. Idoli? Guardavo Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Cutrone? Non è concorrenza, dobbiamo dare tutti il massimo finché il mister non sceglie chi gioca. Ci spingiamo a vicenda per dare qualcosa in più".