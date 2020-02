CALCIOMERCATO JUVENTUS BARCELLONA DE LIGT RONALDO - È una stagione particolare per la Juventus come per il Barcellona. I bianconeri sono largamente in corsa su tutti i fronti, ma le prestazioni opache delle ultime settimane stanno attirando molte critiche su Sarri. Allo stesso modo i blaugrana stanno incontrando molte difficoltà, visto anche il cambio di allenatore in corsa e l'arrivo di Setien, che non ha ancora sortito grandi effetti a causa anche dei tanti infortuni. Alcuni giocatori hanno un po’ deluso e tra questi c'è Matthijs de Ligt, difensore pagato più di 75 milioni di euro dalla Juventus e ancora lontano dall’essere il centrale dominante che si attendevano tutti dopo le annate all'Ajax. L’olandese - ieri a riposo con il Brescia - è partito da riserva per permettergli un adattamento più soft, poi l'infortunio di Chiellini che lo ha buttato nella mischia da titolare. Il calcio italiano si è rivelato un osso duro per de Ligt, che ha sofferto molto il cambio di paese e di stile di gioco. Per le ultime notizie sul calciomercato>>> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Raiola: ''Vi svelo il futuro di Matuidi. Su De Ligt...''

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assist da Manchester: c'è il via libera per Pogba

Calciomercato Juventus, de Ligt già in bilico: il Barcellona pronto a offrire 80 milioni

Vista la stagione decisamente al di sotto delle aspettative, come riporta 'Don Balon', la Juventus starebbe già pensando ad altri rinforzi in difesa.

E in agguato ci sarebbe sempre il, protagonista di un duello fino all'ultimo respiro per in estate per ingaggiaredall’, prima che la scelta del giocatore classe '99 ricadesse proprio sulla Juventus.crede molto in lui, pensa che potrà essere un grande talento del futuro, ma la decisione in questo caso sarà tutta allo stesso calciatore e al club bianconero. Anche il Barcellona, intanto, ha totale fiducia in de Ligt e non lo ha mai dimenticato. L'intenzione dei blaugrana sarebbe quella di tornare alla carica in estate per prendersi il giovane olandese, in modo che possa rivestire in qualche modo l'erede die sostituire il partente

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, anche la Juventus sul 'nuovo Firmino': clausola super

LEGGI ANCHE >>>Juventus-Guardiola | Grandi novità dall'Inghilterra

Il club catalano sarebbe pronto a investire addirittura 80 milioni di euro, un'offerta che si concretizzerebbe una volta avvenuta la cessione dello stesso Umtiti, che quest'anno è stato spesso fuori per infortunio. De Ligt sarebbe l'uomo scelto dal Barcellona, convinto da un doppio fattore. Oltre alle qualità di base del ragazzo, al 'Camp Nou' ritroverebbe un grande amico come de Jong che lo aiuterebbe in maniera decisiva nell'inserimento. Oltre a questo il ritorno a un calcio più di possesso con l'arrivo di Setien lo aiuterebbe molto di più rispetto a quanto gli si chiede alla Juventus, ovvero meno possesso palla e interventi più massicci a livello fisico. De Ligt-Barcellona: non è finita.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus-Brescia, Paratici: "Sarri è in discussione come tutti"

Juventus-Brescia, critiche a Sarri | La risposta di Chiellini