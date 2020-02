JUVENTUS BRESCIA CHIELLINI / Felice per il rientro in campo nel match odierno tra Juventus e Brescia, Giorgio Chiellini ha rilasciato alcune parole al fischio finale: "La parte brutta è finita, ora arriva quella difficile. Ringrazio il mister e i compagni, mi serviva una scossa di energia - le sue parole a 'Sky Sport' - Voglio aiutare i compagni in questi ultimi tre mesi nei quali ci giochiamo tutto. Vorrei riuscire a dare una mano e il mio contributo adesso che arriva veramente il bello.

Ritrovo la Juve prima in classifica, devo solo ringraziare i miei compagni per questi lunghi mesi. Spero di portare una ventata di entusiasmo a chi magari ha giocato tanto. Prima della sosta c'è già un crocevia importante. Noi dobbiamo fare una corsa a cronometro, è troppo importante riuscire a fare punti. Dobbiamo pensare solo a noi stessi.? Sono sempre stato per il mister, lui non ha certo bisogno di me. La Juve è unita da presidente fino all'ultimo dei dipendenti".