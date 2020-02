Juventus-Brescia, tegola Pjanic: esce dopo 7 minuti per infortunio

JUVENTUS BRESCIA INFORTUNIO PJANIC / Dura sette minuti la partita di Miralem Pjanic. Il bosniaco, tenuto fuori dagli undici titolari da Maurizio Sarri nel match contro il Brescia, è entrato nel secondo tempo per dare ordine e geometrie alla squadra, in vantaggio per 1-0.

Appena 7 minuti dopo, però, il centrocampista dellasi è accasciato in area bianconera dolorante all'inguine. Subito si è resa necessaria la sostituzione, con l'ingresso in campo dial suo posto. Infuriato Pjanic, che non era al meglio nelle ultime partite ed è stato costretto a fermarsi. Una vera e propria tegola per, con l'ottavo di finale con ilalle porte.