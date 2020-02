JUVENTUS BRESCIA DYBALA / E' un gioiello di Paulo Dybala a sbloccare il match tra Juventus e Brescia.

I bianconeri non brillano al momento neanche oggi, con il numero dieci a togliere le castagne dal fuoco agrazie ad una punizione telecomandata che non ha lasciato scampo all'esordiente. Per il numero dieci è il 6° gol in campionato, 12° complessivo in stagione. L'argentino si è sbloccato indopo quasi 2 mesi: l'ultima rete in campionato risaliva infatti al 18 dicembre nel match in casa della Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.