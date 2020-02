CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA LAUTARO GRIEZMANN / Tornano le indiscrezioni sul clamoroso scambio tra Inter e Barcellona. Per arrivare a Lautaro Martinez, la società spagnola sembrerebbe propensa a proporre il cartellino di Griezmann, fuoriclasse francese autore di prove altalenanti in Catalogna.

Così, rispondendo al sondaggio proposto da Calciomercato.it, i tifosi hanno espresso la loro opinione sull'eventuale affare.

Per il 42.9% dei votanti, in caso di scambio Lautaro-Griezmann sarebbe il Barcellona a guadagnarci, mentre quasi il 30% crede che l'operazione possa favorire l'Inter. Solo il 27.3%, infine, crede che l'eventuale affare possa far felici entrambe le società.