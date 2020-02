Beckham, accordo monstre con il Qatar per il Miami: l'Inter non ci sta

BECKHAM INTER MIAMI QATAR SPONSOR CAUSA / David Beckham piazza il colpaccio. L'ex stella del calcio inglese ha concluso un accordo record con il Qatar per la sponsorizzazione della sua squadra, l'Inter Miami. Come riporta 'The Sun', parliamo di una cifra monstre di 180 milioni di sterline (circa 215 milioni di euro), con l'intesa firmata dopo settimane di colloqui segreti. “Il Qatar è entusiasta di guidare gli investimenti all'estero per migliorare e ammorbidire la sua immagine, Miami e il Beckham si adattano perfettamente a questa intenzione", ha dichiarato un portavoce.

La firma, avvenuta circa due settimane fa, prevede la presenza del nome 'Qatar' allo stadio, sui kit di gioco e tutto il merchandisking.

L'Inter Miami debutterà in MLS il prossimo 1 marzo e Beckham ha ricevuto rassicurazioni sul fatto che lo stato del Medio Oriente stia ammorbidendo determinate posizioni relativamente ai temi di omosessualità e diritti umani. In tutto questo come c'entra l'Inter? Il club nerazzurro, infatti, ha fatto causa alla società di Beckham per violazione del marchio: gli americani hanno già perso la prima parte della 'disputa' e potrebbero essere costretti a cambiare nome. Chissà che anche questa maxi-sponsorizzazione appena firmata da 'Becks' possa rientrare in questa battaglia legale.