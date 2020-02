JUVENTUS BRESCIA VOTI TABELLINO PRIMO TEMPO / Juventus che fatica ancora contro il Brescia, ma ci pensa Paulo Dybala per il momento a far tirare un sospito di sollievo a Sarri. Il numero dieci pennella su punizione al 39' il vantaggio dei bianconeri, con Ayé che in pochi minuti rimedia un doppio giallo che gli costa l'espulsione. 'Rondinelle' che giocheranno in dieci per tutta la ripresa e che fino al gioiello di Dybala non avevano sofferto più di tanto la pressione della squadra di casa. Subito ko Alfonso dopo uno scontro fortuito con Mateju: debutto in Serie A per Andrenacci, decisivo nel finale di frazione sul colpo di testa di Rugani.

JUVENTUS

Szczesny 6

Danilo 6

Rugani 6

Bonucci 5,5

Alex Sandro 6

Ramsey 6,5

Bentancur 5,5

Rabiot 6

Cuadrado 6,5

Higuain 6

Dybala 7

Allenatore: Sarri 6

BRESCIA

Alfonso s.v.

(Andrenacci 6,5)

Sabelli 6,5

Chancellor 6,5

Mateju 6

Martella 6

Bisoli 6,5

Dessena 6

Bjarnason 6,5

Zmrhal 6

Ayé 4

Balotelli 6

Allenatore: Lopez 6

Arbitro: Chiffi 6

TABELLINO

Juventus-Brescia 1-0 - (39' Dybala)

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Higuain. Allenatore: Maurizio Sarri. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, De Sciglio, Chiellini, de Ligt, Pjanic, Matuidi, Olivieri, Wesley

Brescia (4-3-1-2): Alfonso (9' Andrenacci); Sabelli, Chancellor, Mateyu, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Ayé, Balotelli. Allenatore: Diego Lopez: Ndoj, Spalek, Donnarumma, Mangraviti, Skrabb, Viviani, Sempini

Arbitro: Chiffi (sez. Padova)

VAR: Giacomelli

Ammoniti: Bonucci (J), Ayé (B), Higuain (J)

Espulsi: Ayé (B)

Note: recupero 4'